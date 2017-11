Gutach "Es wird ein hartes Stück Arbeit"

Keller informierte über die erste Ausschreibung am 12. Januar, womit im Februar die ersten Vergaben über etwa 60 Prozent der Auftragssumme beschlossen werden könnten. "Dann haben wir bereits eine gewisse Kostenübersicht", blickte Keller voraus.

Beim neuen Tourismusverband Schwarzwald Tourismus Kinzigtal (STK) stehe die Einführung der Kinzigtal-Card oben auf der Agenda. Wie Eckert informierte, gebe es im Gutacher Tourismusverein derzeit Überlegungen über einen Zusammenschluss mit dem Gewerbe, um ein neues Handlungsfeld zu definieren. Die Aufenthaltsdauer der Gäste steige wieder. Der Erhalt von guten gastronomischen Betrieben wurde als elementar wichtig angesehen.

Über den Stand der Windkraftanlagen informierte Keller auf Nachfrage aus dem Gremium. Der Antrag liege derzeit beim Landratsamt zur Prüfung und Genehmigung vor. Die Zuwegung auf den Hohenlochen sei noch nicht endgültig geklärt. Dort, wo die Zufahrt letztendlich erfolge, müsse auf jeden Fall ein Beweissicherungsverfahren durchgeführt werden. Der Gutacher Werner Hillmann habe Hausach in der Routenplanung des Westwegs sehr unterstützt, bedankte sich Wöhrle. "Das war wichtig, damit die Zertifizierung des Westwegs nicht in Frage gestellt wird." Im Sommer sei das Wandern in der Nähe der geplanten Windräder unproblematisch, aber mit der Gefahr des Eiswurfs gelte es im Winter alternative Wege zu gehen.

Am Ende informierte Wöhrle auf Nachfrage über den Stand des Hausacher Bahnhofs, dessen Bereich sich in der generellen Überplanung befinde. "Das oberste Ziel muss sein, dass der Bahnhof immer einigermaßen besetzt bleibt, jeder Zug in Hausach hält und auch das Bahnhofsgebäude attraktiv bleibt."