Gutach "Es hat sich gelohnt"

Wegen weiterer kurzfristigen Anmeldungen von Gruppen musste sogar das komplette Programm umgestellt werden. Welle hob die "tolle Unterstützung der Gutacher Vereinsgemeinschaft" hervor und betonte: "Wir haben auch viel Lob aus der Bevölkerung bekommen, es waren zudem sehr viele Einheimische in der Halle, und das hat mich gefreut."

Im sprichwörtlichem Sinn "ins Schnee-Wasser-Gemisch gefallen" war der Rathaussturm am Freitag, deswegen musste er kurzfristig in die Festhalle verlegt werden. Nun wollen alle Beteiligten an einer Mischlösung feilen. Die könnte so aussehen, dass beim Rathaussturm durch die Bühlersteiner- und Schänzle-Hexen der Bürgermeister nach dem Rededuell abgeführt und in die Festhalle verschleppt wird, wo zu dem Zeitpunkt noch die Kinderparty tobt. Dort muss Eckert dann – so die Idee – vor Zeugen den Rathausschlüssel übergeben.

"Ich persönlich mag die Fasnet sehr, und es wurde in der Vergangenheit immer gesagt, die Gutacher können das nicht", zog Bürgermeister Eckert Bilanz. Diese Saison habe jetzt das Gegenteil gezeigt. Alle Gesprächsteilnehmer waren sich einig, dass auch das Narrenbaustellen wieder aktiviert werden soll – allerdings an einer anderen Stelle. Dies soll noch ausgelotet werden, und die Ducksteinhexen würden sich dann auch beteiligen.

Bei den Bühlersteiner Hexen sind in diesem Jahr 39 Maskenträger unterwegs gewesen, der Verein hat zudem 20 passive Mitglieder, von denen auch einige mit unterwegs waren. "Wir müssen jetzt erst mal etwas bremsen mit Neuaufnahmen, damit wir nicht zu schnell wachsen", sagte Welle. Man könnte sich vorstellen, dass Interessenten, die noch nicht als Hexen in den Verein aufgenommen werden, in der Figur des "Bühlersteiner Erdmale" mitlaufen, einer Fasnetsfigur, die 2009 aufgegeben wurde. Diese Idee wurde von Eckert begeistert aufgenommen.

Auch die beiden Vertreter der Schänzle-Hexen sprachen von einer guten Fasnet. Derzeit gibt es dort 18 Hästräger: "Wir wachsen langsam, aber sicher", sagte Manuel Hermann.