Der Gutacher Gemeinderat und längjährige SPD-Ortsvereinsvorsitzende Ernst Wöhrle ist für seine langjährige Tätigkeit im Gutacher Gemeinderat mit der Bürgerehrenmedaille in Silber ausgezeichnet worden. "Wir sind im Rat ein gutes Team gewesen und dazu haben Sie einen großen Beitrag geleistet", würdigte Bürgermeister Siegfried Eckert am Mittwoch in der einwohnerversammlung die Verdienste Wöhrles. Dieser war 27 Jahre in der SPD Fraktion im Gemeinderat vertreten. Bei insgesamt 324 Gemeinderats- und 108 Sondersitzungen habe sich der Geehrte eingebracht und hinzu kamen laut Eckert noch viele Ausschusssitzungen. Maßgebliche Entscheidungen der Gemeinde wie unter anderem den Bau des Kindergartens und der Sporthalle hat Wöhrle mitgestaltet. "Die Medaille ist Zeichen der Wertschätzung und Ausdruck des Dankes im Namen der Ratskollegen, der Verwaltung und der gesamten Bürgerschaft für das große Engagement," zollte Eckert seine Anerkennung. Ernst Wöhrle war von Oktober 1989 bis Oktober 2016 Gemeinderat in Gutach. Foto: Jehle