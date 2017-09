Gutach Einrichtungen sind touristische Perle

Die Digitalisierung sei gerade im Tourismusbereich gravierend, vom Online-Marketing über Buchungsportale bis hin zu Bewertungen habe das Internet in kürzester Zeit eine extreme Bedeutung bekommen. "Bei diesem Thema müssen alle an einem Strang ziehen, der Bereich wird noch wichtiger werden", betonte sie. Das sahen auch die Zimmervermieter so.

Susanne Fink vom Hansenchristenhof schlug eine App für Gutach mit Hinterlegung der Vermieter und Gastronomen vor, "weil sich heute viele Leute mit dem Handy Infos zum Urlaubsort suchen". Karla Wöhrle vom Müllerjörgenhof bemängelte, dass sie im Tal nicht einmal mehr Belegungspläne richtig bearbeiten könnte. "Das ist für einen Betrieb untragbar", fasste sie sich kurz.

Bürgermeister Siegfried Eckert befand: "Wir sind auf breiter Basis unterwegs, um die Situation zu verbessern", während Gemeinderat Rolf Schondelmaier über den langen Kampf der Gemeinde um eine gute Breitbandversorgung informierte.

Gutacher Tälersteig

Als Vereinsvertreter und Vizepräsident des Schwarzwaldvereins verwies er in Sachen Wandern auf dem Tälersteig auf die zunehmende Bedeutung von Portalen wie Facebook oder Instagram.

"Früher wurden Bilder gemacht, um sie zuhause anzuschauen. Heute werden sie auf Instagram gepostet", verdeutlichte er den Wandel. "Das gibt auch der Gemeinde die Möglichkeit, wieder an junge Leute ranzukommen." Seines Erachtens müsse der Tälersteig mehr in die Öffentlichkeit gebracht werden, womit am Ende auch die Gastronomie vor Ort profitieren würde.

"Gutach wurde eine Wanderdestination, auf diesem Klavier könnten wir mehr spielen", meinte Hillmann auch in Bezug auf die Hasemann-Hütte und den Westweg. Bürgermeister Eckert wusste um einen Verein, der im kommenden Jahr die Attraktivität des Tälersteigs durch kindgerechte Stationen erhöhen will.

Allgemein

Anna Wöhrle wusste als Vorstandsmitglied des Tourismusvereins, dass viele junge Gäste die Gutacher Attraktionen sehr positiv sehen würden, die Verkehrsdichte, der Lärm und die Gastronomie aber nicht gut bewertet werden. Für Bernd Brüstle war klar: "Trotz der Digitalisierung muss die Infrastruktur mit Gastronomie, Nahversorgung, Arzt oder Apotheke passen, die fußläufige Erreichbarkeit der Ziele ist wichtig."

Und das nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Gutacher. Martin Moser meinte: "Wenn es uns gefällt, kann man davon ausgehen, dass es auch anderen gefällt."

In Sachen Einführung der Kinzigtalcard wurde mehr Transparenz gefordert. Seitens des Tourismus-Ausschusses wurde eine größere Beteiligung von Gastronomen und Vermietern am Tourismusverein gefordert. Ein neuer und guter Weg wurde in der Überlegung gesehen, den Tourismus mit dem Gewerbe in einem Verein zu bündeln. In Sachen Lärm soll es bei der Bürgerversammlung im November erste Informationen geben.