Gutach Ein wahrer Kinzigtäler Visionär – auch bei den Farbbezeichnungen

Nach dem zweiten Weltkrieg musste Moser seine Fahrradfabrik wieder neu aufbauen. Die Reparationsforderungen der französischen Fahrradnation und Besatzungsmacht wurden bis auf den letzten Schraubenschlüssel geleistet und ließen ihm kaum mehr als das Betriebsgebäude in Gutach-Turm. Mit wenigen Arbeitskräften konzentrierte sich Moser zunächst auf die Produktion von stabilen Damenfahrrädern und Lastanhängern – eine Transportkombination welche die Aufbaujahre bestimmen sollte. Zum 35-jährigen Bestehen der Fahrradfabrik erweiterte Moser die Produktpalette um Mopeds und Motorräder, Kinder- und Jugendfahrräder sowie "Luxus"-Sporträder.

Die Modefarben der 50er-Jahre waren eigentlich rot, blau und grün, aber Visionär Moser beherrschte die Kunst, diese Farben mit verkaufsfördernden Präfixen zu versehen: Aus blau wurde so beispielsweise "capriblau", rot mutierte zu "kardinalrot" und grün zu "laubgrün". Aber schon bald zeigte sich, dass ein capriblaues Fahrrad, mochte es "Made in Gutach" und noch so stabil und wertig gebaut worden sein, die Fahrt nach Capri mit der eigenen Isetta oder dem eigenen VW-Käfer nicht mehr ersetzen konnte. Kurzzeitig brachten die Erfolge eines Rudi Altig auf dem Rennrad bei den großen Rundfahrten der Fahrradbranche in den 60er-Jahren noch einmal einen letzten Schub, für den auch von Union Star – aus heutiger Retro-Sicht – wunderschöne puristische Rennmaschinen produziert wurden, auf Wunsch domestiziert zum alltagstauglichen Rad mit Schutzblechen, Gepäckträger und Beleuchtung.

Dann aber zwang der durch Käfer & Co. erschwinglich gewordene Traum vom eigenen Auto auch die Fahrradfabrik Union Star zur Aufgabe und Hans Moser junior baute die Fahrradfabrik zu einer Dreherei um.

2010 schließlich wurde das Fabrikgebäude von der Familie Moser verkauft, nach dem Vollbrand im gleichen Jahr wurde das Gebäude abgerissen und die Fläche mit Mehrfamilienhäusern bebaut. Derzeit erinnert nichts mehr an dieser Stelle an die Fahrradfabrik Union Star.

Kinderrad für Kinder ab drei Jahren: 73 DM

Kinderrad für Kinder ab vier Jahren: 85 DM

Kinderrad Größe für Kinder ab fünf Jahren: 96 DM

Kinderrad für Kinder ab sieben Jahren: 114 DM

Kinderrad für Kinder ab neun Jahren: 120 DM

Aufpreis für Mädchenräder (für den Rock- und Kleiderschutz zusätzlich zum Schutzblech): fünf DM

Rennsportrad mit acht-Gang-Kettenschaltung: 222 DM

Bei Nichtgefallen kann jedes Fahrrad innerhalb von acht Tagen zurückgesandt werden.

Teilzahlung ist gegen Berechnung eines Zuschlags von fünf Prozent möglich, Anzahlung mit einem Drittel des Rechnungsbetrags, der Rest in sechs Monatsraten.

Aufpreis für Straßenausstattung : 25 DM

Grundpreis für Fahrrad herrichten: 52 DM