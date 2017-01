Gutach Diese zwölf Monate haben es in sich

Gutach (red/lst). Der Schwarzwaldverein Gutach ist am 1. Januar mit seinem Neujahrshock in das neue Jahr gestartet. In seinem Programm für 2017 bietet der Verein seinen Mitgliedern viele verschiedene Aktionen an.

Zunächst wird sich der SWV Gutach am Samstag, 14. Januar, um 19.30 Uhr, im Gasthaus Rössle für seinen Jahresrückblick treffen. Des Weiteren stehen in diesem Monat unter anderem der Bezirks-Wandertag in St. Roman am Sonntag, 22. Januar, an. Eine Woche später am Sonntag, 29. Januar, geht es zum Skilanglauf mit Mathias Paffendorf, heißt es im Jahresprogramm.

Dietmar Obert erzählt am Samstag, 4. Februar, ab 19.30 Uhr im Gasthaus Linde in Gutach von seiner Alpenüberquerung von Ettenheim (Wallburg) über den Schwarzwald, die Schweiz bis nach Italien. Aktiv werden die Gutacher wieder am Samstag, 18. Februar, bis Sonntag, 19. Februar. Dann geht es zur zweitägigen Winterwanderung mit Schneeschuhen nach Bernau.