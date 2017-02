Gutach (red/eg). Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum gestrigen Donnerstag Zutritt zu einem Versandstützpunkt der Deutschen Post in Gutach-Turm. Die Einbrecher öffneten laut einer Pressemitteilung der Polizei mehrere Pakete und transportierten zudem einen Tresorwürfel samt Betonsockel vermutlich mit einem Sackkarren aus dem Gebäude. Der Tresor wurde am gestrigen Donnerstagmorgen nur wenige Meter neben dem Einbruchsobjekt aufgebrochen gefunden. Die Wertgegenstände, die sich im Tresor befanden, fehlten nach Angaben der Polizei. Über den entstandenen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die in der Nacht zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, oder auch bereits an den Tagen davor, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden an das Polizeirevier Haslach unter der Telefonnummer 07832/97 59 20 erbeten.