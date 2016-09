Gutach Die Loorbeeren sind kein Ruhekissen

Gutach. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 11. Mai hatte der Gemeinderat dem geplanten energiepolitischen Arbeitsprogramm zugestimmt. Die Maßnahmen müssen nach Beschluss des Gremiums demnach jeweils einzeln entschieden und beauftragt werden. "Sie können aber nur im Rahmen der finanziellen Machbarkeit umgesetzt werden", sagt dazu Claudia Lehmann vom Gutacher Rathaus auf Nachfrage des SchwaBo.

"Vor allem die Frage, wie mit dem Klimawandel umgegangen wird, beschäftigt die Gemeinde", hat Udo Benz, Geschäftsführer der Ortenauer Energieagentur, bei einem Pressegespräch am 12. August festgestellt. In diesem Sinne plant Gutach denn auch weiter.

So sind für 2016 beispielsweise noch der Bau einer E-Mobil-Tankstelle (3000 Euro) und für 2017/18 die Anschaffung eines E-Mobils für den Hausmeister (35 000 Euro) geplant. In dieser Zeit will die Gemeinde – mit einem Investor – auch die Erstellung eines neuen Wasserkraftwerks an der Hornisbrücke angehen.