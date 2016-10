Gutach Die Kalte Jahreszeit wird eingeläutet

Gutach. Das traditionelle Herbst- und Schlachtfest findet im Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach am letzten Oktoberwochenende statt. Mit Schlachtplatte, Akkordeonmusik und gemütlichem Beisammensein wird die kalte Jahreszeit eingeläutet. Darüber hinaus dürfen sich die Besucher auf die abendliche Lichtstube im Falkenhof, einen Tag zur Vorratshaltung in früherer Zeit und den Beginn des Herbstferienprogramms freuen.