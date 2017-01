Gutach "Die Gäste sollen sich wie zu Hause fühlen"

Gutach. Das Ehepaar aus Offenburg wirkt sehr zufrieden, als sie am Tag nach der Eröffnung des neuen Bistros in Gutachs Dorfmitte über ihren ersten Abend berichten. "Wir hatten viele Gäste und trotzdem war es sehr entspannt", berichtet Anna Schmidt. "Ich hatte Zeit, mich mit jedem zu unterhalten", freut sie sich. Während des ganzen Abends seien Besucher da gewesen, an den Tischen wie auch an der Theke. Für diese und die kommende Woche haben sie bereits Reservierung.

Shayoota und Schmidt wohnen mit ihrem Sohn Roman in Offenburg. Der Siebenjährige ist übrigens gemeinsam mit seiner Mutter Anna der Namensgeber für das neue Restaurant, erzählt Inhaber Shayoota. Aus Roman und Anna wurde ganz einfach "Romanna".

Shayoota kommt ursprünglich aus dem Irak und hat zuletzt als CNC-Fachkraft gearbeitet. Als er 2002 nach Deutschland kam, hat er zusätzlich eine Ausbildung zum Koch gemacht. Seine Frau Anna ist gelernte Bürokauffrau und arbeitet als Vertriebsassistentin in Gengenbach. Das Paar ist mit Enzo Scardella befreundet, von dem sie das Restaurant gegenüber des Rathauses in Gutach übernommen haben.