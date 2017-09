Gutach "Die Dinge früh beim Namen nennen"

Es gibt einen netten Spruch: ›Nichts gesagt ist genug gelobt‹...

Ich bin kein Schwabe...(lacht). Aber im Ernst: Ich will ja bei den Kurgastehrungen von unseren Urlaubern auch immer wissen, was wir verbessern können. Mir ist es sehr wichtig, diese Rückmeldungen zu bekommen, um entsprechend dann reagieren zu können.

Bei den Gesprächsrunden bekam man den Eindruck, dass eigentlich alle das gleiche Problem eint: schlechtes Internet sowie Fachkräfte- und Lehrlingsmangel.

Das ist richtig. In Sachen Breitband hat der Kreis ja inzwischen mit dem ›Backbone Ortenau‹ selbst die Initiative ergriffen, nachdem die Telekom Zeitfenster weit über das Jahr 2020 vorgeschlagen hat. Das geht natürlich gar nicht.

Aber die Gründung hat die Telekom wachgerüttelt...

Das ist in der Tat so, und inzwischen ist ja so etwas wie ein Wettbewerb entstanden zwischen dem Unternehmen und dem Kreis.

Und jeder baut jetzt vor sich hin?

Nein, von Seiten des Landratsamts werden große Anstrengungen unternommen, dass sie mit der Telekom-Chefetage an einen Tisch kommen. Wir hoffen, dass wir eine gute Lösung hinbekommen.

Und bei Lehrlings- und Fachkräftemangel, kann die Gemeinde da überhaupt etwas machen?

Sicherlich, und wir haben ja auch gut vorgelegt beispielsweise mit der Ausweisung des interkommunalen Gewerbegebiets auf Gutacher Gemarkung oder des ZIG in Hornberg. Die Unternehmer wissen, dass sie expandieren und erweitern können.

Das zieht aber noch keine Lehrlinge oder Fachkräfte an...

Seit vielen Jahren ist daher ja auch die Präsenz von Unternehmen in Schulen und bei Fachmessen groß, die Werbung machen, gezielt Schüler ansprechen und ihnen Ausbildungsplätze anbieten. Da sehe ich mich genauso in der Verantwortung. Zudem werben wir ja über die Wirtschaftsregion Ortenau-Offenburg WRO und viele andere Organe und Einrichtungen mit den Infos, dass die jungen Leute bei uns exzellente Startmöglichkeiten haben.

In Gutach gibt es keinen Gewerbeverein. Wäre es daher nicht sinnvoll, einen solchen zu gründen und dann die Kräfte aller zu bündeln?

Da hatte ich erst vor einer Stunde ein Gespräch zu dem Thema. Es wäre wichtig, wenn wir einen Verbund zwischen Tourismus und Gewerbe schaffen könnten. Denn wir haben ein starkes Gewerbe in Gutach, und da denke ich an alle Bereiche: Zimmervermieter Landwirtschaft, Handel, Handwerk und Gastronomie. Hier wäre meine Vorstellung ein Zweigestirn zu bilden.

Den Tourismusverein gibt es ja schon...

Richtig, und das wäre schön wenn wir den Gewerbeverbund, der ja nur auf dem Papier besteht, unter einen Hut bringen. Ich denke das ist dann eine gute Konstellation.

Welchen persönlichen Eindruck haben Sie am Schluss der Reihe ›Gemeinde trifft‹... gewonnen?

Dass es keine wirklich tiefgreifenden Probleme gibt, denn als Gemeinde lassen wir es ja gar nicht erst so weit kommen. Ich versuche, wie gesagt, immer mit allen im Gespräch zu bleiben. Es kamen sehr gute Vorschläge, auch was das Internet angeht, zudem ganz viele Anregungen und Wünsche. Und wenn die Dinge früh beim Namen nennt, dann gibt es meiner Ansicht nach auch nicht die großen Probleme.

Gibt es Dinge, die die Gemeinde nach dieser Gesprächsreihe – abgesehen mal vom Internet – angehen wird oder angehen muss?

Es gibt ansonsten keine Baustellen mit einem Alleinstellungsmerkmal, das hat die Gesprächsreihe schon ziemlich deutlich gezeigt. Wir müssen – um in die Sportlersprache zu gehen – immer am Ball bleiben, dann läuft das, denke ich, ganz gut.

Die erste Veranstaltung war mehr besucht als die darauffolgenden. Warum?

Das war einfach themenbezogen. Land- und Forstwirtschaft, Offenhaltung der Landschaft, das betrifft eigentlich alle. Die zweite mit dem Handwerk, da hat man gespürt, dass es dem Handwerk gutgeht und die Auftragsbücher voll sind. Aus Termingründen haben sich auch viele Interessierte entschuldigen müssen. Die Industrie war wiederum besser besucht und die Tourismus-Gastronomie-Zimmervermieter-Veranstaltung, da konnte man merken, dass auch hier die Zufriedenheit überwiegt.

Und Ihr persönliches Fazit?

Ich würde die Gesprächsreihe in 2018 sofort wiederholen oder in einer anderen Konstellation anbieten. Ich will mich da mit den Verantwortlichen absprechen. Ansonsten sind wir im Rathaus ja ein Dienstleistungsunternehmen und der Bürgermeister hat für alle ein offenes Ohr.

Gibt es auch mal wieder eine Gewerbeschau?

Ich hab die erste noch in sehr guter Erinnerung. Die kann ich mir im Jahr 2019 wieder gut vorstellen.

Die Fragen stellte Eckhard Gräff