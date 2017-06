Gutach Der Bollenhutkäfer schwärmt zum ersten Mal wieder aus

Organisator und Moderator Mike Lauble hatte die Trachtenträgerinnen Anna-Lydia Oehler mit rotem Bollenhut, Martina Lehmann mit schwarzem Bollenhut, Dunja Grieshaber mit der Brautkrone oder Schäppel sowie das Trachtenkind Lotta Lauble dabei. Zuerst stellte Mike Lauble die einzelnen Trachten mit allen Teilen genau vor, wobei er auch seine eigene Männertracht nicht vergaß. Die Trachtenmädchen und Frauen stellten sich gar liebreizend in Versform vor. Die erst siebenjährige Lotta gewann die Herzen der zahlreich erschienenen Feriengäste und Einheimischen mit ihrem Bekenntnis zur Gutacher Heimat in einem auswendig aufgesagten Gedicht. Auf den Tischen durften sich die Besucher übrigens an den köstlichen großen "Erberebollen" und Erdbeerbowle bedienen.

Musiker Marco Pereira begleitete gemeinsam gesungene Heimatlieder auf seiner Gitarre und Mundharmonika. Dabei fehlte auch das selbst verfasste "Lumpenliedchen" vom "Vesper auf dem Autodach" nicht. Der rund eine Stunde dauernde und Auftritt wurde mit dem Badnerlied abgeschlossen. Bevor sich die Gruppe zur zweiten Station des Abends, den Hasenchristenhof der Familie Thomas Fink mit Maria und Hans Kech, aufmachte, stellte sie sich den vielen Amateurfotografen geduldig für ein Erinnerungsfoto auf.

Die Idee, die hinter der Hofhockede steckt, ist so einfach wie erfolgreich: Die Besucher gehen nicht in eine Halle und bekommen dort einen Heimatabend mit Programm geboten, sondern die Akteure kommen zum Publikum und bieten vor Ort ihr volkstümliches Brauchtum und ihre berühmten Trachten dar. Und das hat in der Bollenhutgemeinde Gutach ja bekanntlich eine lange und berühmte Tradition. "Hofhockede – ein Bollenhutkäfer schwärmt aus" geht nach dem erfolgreichen Jahr 2016 bereits in die zweite Saison. Gutacher Gastgeber, die sich für die Aktion interessieren, können sich beim Tourismusverein Gutach mit Vorsitzender Isabell Schmieder und Monika Schondelmeier, sowie bei der Verantwortlichen im Gutacher Rathaus, Sonja Heizmann, informieren.