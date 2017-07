Gutach Das Miteinander soll gestärkt werden

Als einen ebenfalls wichtigen Bestandteil solch einer gemeinsamen Übung sieht Stefan Herr die gemeinsame Zusammenarbeit. "Im Ernstfall müssen sich die einsatzkräfte untereinander kennen und jeder muss vom anderen wissen, welche Aufgabe er hat, vor allem aber auch, über welche Hilfsmittel die einzelnen Wehren verfügen", so Herr.

Die Übung wurde durch den Firmen-Geschäftsführer Joachim Schondelmaier begleitet. Auch er sieht nach eigenen Angaben "die Wichtigkeit einer eigenen, schlagkräftigen Truppe, aber auch die Zusammenarbeit innerhalb der Kommune".

Aus diesem Grund wurde auch das alte Tanklöschfahrzeug der Gutacher Feuerwehr vom Presswerk übernommen und steht nun der Werksfeuerwehr zur Verfügung.

Im Anschluss an die Übung gab es in geselliger Runde die Nachbesprechung. Beide Wehren tauschten ihre gewonnenen Erkenntnisse untereinander aus.

Hier stellte der Kommandant der Werksfeuerwehr, Wolfang Wolber, heraus, dass gerade im Bereich der präventiven Maßnahmen bereits verschiedene wichtige Dinge in Auftrag gegeben wurden, die in Kürze von externen Fachfirmen umgesetzt werden. So wird es beispielsweise zukünftig eine Alarmierungsanlage in modernster Digitaltechnik geben.

Diese erlaubt rund um die Uhr eine Alarmierung der Feuerwehr, aber auch im Ernstfall eine Evakuierung der Firmenmitarbeiter einzuleiten.

Des Weiteren werden in den Werkshallen die Markierungen der Flucht- und Rettungswege erneuert und ergänzt. Die Mitglieder beider Wehren waren sich darüber einig, dass solche Übungen in regelmäßigen Abständen wiederholt werden sollten, um immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben.