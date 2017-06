Gutach Comeback der Union Star Fahrräder

Diese werden den Prototyp schmücken, der im Herbst 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. Um welches Modell es sich dabei konkret handeln wird, wollen die beiden Nostalgiefans noch nicht verraten. Kaletta lässt im Gespräch mit dem Schwabo immerhin so viel durchsickern, dass es in bester Union-Star-Nachkriegstradition ein extrem langlebiges Gebrauchsfahrrad mit Transportfunktion werden soll und damit kein weiteres Spezialrad, das sich zahlungskräftige Kunden als Fünft- oder Sechstrad neben ihr Mountainbike, Tourenrad, Rennrad und Cross-Country-Rad in die Garage stellen. In der Damenrad-Variante könnte sich Moser zu Marketingzwecken gut eine Bollenhut-Trägerin vorstellen. Auch die neuen Union-Star-Modelle werden mit dem seinerzeit aufpreispflichtigen stabilen Kleiderschutz ausgestattet sein. Und auch das von Hans Moser entwickelte Ledertäschchen im Rahmenwinkel wird nicht fehlen. Allein die Maße des Täschchens werden ein wenig der Zeit angepasst sein, mussten die Radfahrer der 50er-Jahre doch noch kein Smartphone darin unterbringen. Auch die übrigen Anbauteile sollen qualitativ hochwertig sein.

Kaletta und Moser streben an, dass etwa 90 Prozent des Fahrrads in Deutschland gefertigt werden. Wie beim Vorbild werden Rahmen und Lenker eigenproduziert und für die übrigen Teile durchforsten Mitarbeiter des Radhauses derzeit ihre Zuliefererkataloge. Im Idealfall könnten die Teile bei den Originallieferanten von damals bestellt werden, hierzu arbeitet sich Sebastian Moser gerade durch das Firmenarchiv seines Urgroßvaters. Ein Hersteller von Ledersätteln konnte bereits gewonnen werden, für die früher von der Hornberger Firma Schiele bezogenen Fahrradlampen sind die Verhandlungen mit dem Hersteller eines Modells in vergleichbarer Optik auch schon recht weit gediehen.

Wie bei in Deutschland gefertigten Rädern üblich, wird es auch möglich sein, das Rad "custom-made" zu produzieren. Schon zu alten Union-Star-Zeiten konnten die Kunden Rahmenfarbe und Gangschaltung wählen. Hier sind in den vergangenen Jahren natürlich zig Variationen dazu gekommen, von denen Moser und Kaletta auch die wichtigsten anbieten werden.

Zahnriemen statt Kette, verschiedene Gangschaltungen, vielleicht sogar E-Bike-Komponenten? Mit einem verschmitzten Lächeln wehrt Kaletta auch die letzte Nachfrage nach konkreten Modellen ab.

Weitere Informationen: Wer die Wartezeit bis zur Vorstellung des Prototypen im Herbst nicht mehr erwarten kann: Auf der Internetseite http://www.union-star.de und auf Facebook (Union, Star, Fahrradfabrik) wird Sebastian Moser in den kommenden Wochen und Monaten noch das eine oder andere Geheimnis lüften.