Gutach Chor entfacht ein musikalisches Feuerwerk

Doch nicht nur der erstklassige und energiegeladene Chorklang verzauberte das Publikum. In brillanten Soli boten die einzelnen Sänger ein wunderbares Hörerlebnis. Tief und tiefer sank die Stimmlage von Tobias Pfaff in seinem "Ich bin ein Bass" und in atemberaubende Höhen entführte Tenor Volker Allendorf in "Hundert volle Gläser" von Franz Grothe. Mit enthusiastischem Beifall bedacht wurde die von Michael Renke großartig interpretierte "Bohemian Rhapsody" von Queen.

Ob Musicalhits wie "Can you feel the love tonight" aus König der Löwen, "Aquarius" aus Hair oder "The Rose" von Bette Middler: die Hofsänger hatten es drauf. Fast alle Arrangements, in denen das Können der Sänger Raum fand, wurden von dem musikalischen Leiter Michael Christ ausgearbeitet.

Kräftig mitgesummt und -gesungen wurde bei dem Beatles-Klassiker "Hey Jude", der in die Pause entließ. Und wer wollte, konnte mit den Künstlern auf Tuchfühlung gehen und mit ihnen schwätzen. Die Hofsänger singen auch spirituelle Werke und treten in Kirchen auf, wie im Gespräch mit einem Kinzigtäler Geistlichen zu hören war. Bis auf Musikpädagoge Michael Christ arbeiten die Sänger übrigens im wirklichen Leben in anderen Berufen.

Auch der zweite Teil des Konzerts hielt den Spannungsbogen hoch, ließ am Ende mit Gospels wie "O happy day" die Halle beben und die Zuhörerschaft stehend begeisterten Beifall spenden.

So war es nur passend, als Zugabe "So ein Tag, so wunderschön wie heute" zu singen. "Sie waren ein tolles Publikum", verabschiedete sich Kapitän Clemens von den begeisterten Gutachern, bevor die Sänger am Ausgang persönlich den Zuhörern Lebewohl sagten.