Gutach Buntes Programm am Pfingstwochenende

Beim Landfrauentag am Samstag, 3. Juni, tischen die Landfrauen aus Haslach viele kulinarische Leckereien auf.

Die Zeit der Badischen Revolution von 1848 können die Museumsgäste lebendig am Pfingstsonntag, 4. Juni, von 11 bis 17 Uhr erleben. Zahlreiche Akteure sind an diesem Tag in historischer Kleidung unterwegs und verwandeln das Museumsgelände in ein pulsierendes Geschichtsbuch. Außerdem wartet eine Vorführung des Kampfgetümmels zwischen den Reitern der Gengenbacher Bürgergarde, der Bürgerwehr aus Riedlingen und den Heckerleuten aus Offenburg auf die Besucher. Für alle, die tiefer in das Thema eintauchen möchten, findet um 11 Uhr der Vortrag "Brüder zur Freiheit!" von Oliver Felsen statt.

Die Kinder können sich beim Pfingstferienprogramm ebenfalls an der Revolution beteiligen. Mit etwas Geschick gestalten sie von 11 bis 16 Uhr kleine Anstecker in Form von Schleifen in den badischen Landesfarben.