Gutach Bunt, vielfältig und abwechslungsreich

Gutach. Freitag, 20 Uhr in der Festhalle in Gutach. Wortlos betritt Alfred Metzler dreimal nacheinander die Bühne, jedesmal in einer anderen Weste. Den größten Anklang beim Publikum findet die Weste mit den meisten Farben.

Und das war Programm für den Abend: bunt, vielfältig und abwechslungsreich. Zum achten Mal führte Metzler durch die magischen Momente Eine tolle Mischung aus regionalen Talenten und international anerkannten Profis ließ den Abend unvergesslich werden. Zunächst Corinna Harter aus Oberwolfach: mit ihrer kraftvollen und ausdrucksstarken Stimme präsentierte sie unter anderem Songs von Adele und Sarah Connor. Als Zugabe sang sie ein eigenes Lied. Alfred Metzler konnte dem verwöhnten Gutacher Publikum diesesmal sogar Weltmeister präsentieren.

Die Gruppe "Common Ground" aus Lahr gewann dieses Jahr die Weltmeisterschaft im Hip Hop in Jersey. Sie fegten über die Gutacher Bühne und rissen das Publikum mit. Und dann betrat Michael Peters als Clown Jokus die Bühne. Fast immer in Begleitung von Gans Gusti begeisterte er das Publikum als Zauberer, Bauchredner und Pantomime.