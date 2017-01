Gutach Aus der alten wird die "Neue Linde"

Phillipp und seine Mutter Iris stehen seitdem regelrecht unter Strom. Der Hotelier betreibt einen Landgasthof im niedersächsischen Landkreis Uelzen. Derzeit pendelt einmal die Woche zwischen der Lüneburger Heide und dem Kinzigtal. "Sonntag abends fahre ich in Uelzen los. Das sind meistens so sieben bis acht Stunden Fahrt", berichtet der gebürtige Schwabe. Montags stehen in Gutach dann ein bis zwei Termine mit Handwerkern, Elektrikern, Behörden oder dem Schwarzwälder Boten an, erzählt er. Dienstags geht es dann wieder auf die Autobahn.

Phillipps Eltern Iris und Marc sind bereits seit Weihnachten in Gutach. Sie wollen vor Ort die Stellung halten, Ansprechpartner für die Handwerker sein und momentan vor allen Dingen "aussortieren", so Iris Phillipp. Ihr Ehemann fällt jedoch leider aus. Er liegt derzeit im Krankenhaus in Wolfach, kümmert sich sonst um die Büroarbeit. Sobald er wieder aus dem Krankenhaus kommt, soll auch die Telefonanlage eingerichtet sein. "Jetzt haben wir weder Festnetz noch Internet", sagt sie, nimmt das aber mit Humor und lacht. Das Handy ihres Sohns Marc klingelt hingegen ständig – und der begrüßt jeden Anrufer dynamisch und gut gelaunt.

Schritt für Schritt renovieren die Phillipps die Linde. Die Familie kommt ursprünglich aus Bietigheim-Bissingen. Marc Phillipp führt seit 2012 einen Landgasthof in der Lüneburger Heide. "Der Betrieb läuft und wir schreiben mittlerweile schwarze Zahlen", nickt der Hotelier. Das Heimweh zu seinen Eltern ziehe ihn jedoch wieder in den Süden.