Gutach Auftakt hat es gleich in sich

Das Auftaktprogramm hat es wie schon zu Beginn der Hinrunde in sich und konfrontiert die SG Gutach/Wolfach gleich mit nahezu allen Topmannschaften der Liga. Zuerst erwarten die Schwarzwälder am Samstag um 20 Uhr den Tabellendritten ESV Weil in der Wolfacher Realschulsporthalle. Mit derzeit 19:9 Punkten ist für die Grenzstädter das schon zum wiederholten Mal gesteckte Ziel Aufstieg noch in Reichweite. Um weiter vorne dran zu bleiben, muss der ESV Weil wie schon im Hinspiel seiner Favoritenrolle gerecht werden. Allerdings war die Partie damals deutlich enger, als die 22:30-Niederlage der SG Gutach/Wolfach vermuten lässt. Zumindest in der ersten Hälfte hielt das Team von Hermann Haas und Martin Wöhrle noch gut mit, verlor aber im zweiten Durchgang kurzzeitig den Faden. Weil wies die deutlich bessere Spielanlage als der Gegner auf und bestrafte die sich häufenden Fehler im Aufbauspiel der SG eiskalt. Auch im Rückspiel ist der ESV selbstverständlich der Favorit. Aber die SG möchte sich im Heimspiel natürlich von seiner kämpferisch besten Seite präsentieren und die Partie möglichst offen gestalten. Wenn es dann am Ende sogar zu einer Überraschung reicht, nimmt man diese natürlich gerne mit.