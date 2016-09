Gutach Arbeitsplätze erhalten und ausgebaut

In der neu zu bauenden Halle wird später die Schlosserei der Firma Kaspar untergebracht und es werden Montagearbeiten durchgeführt. Dafür wird ein bestehendes Wohnhaus abgebrochen, der Neubau soll räumlich und funktionell mit dem bestehenden Betriebsgebäude in Zusammenhang stehen.

Die jetzigen Betriebswohnungen bleiben erhalten. Die Firsthöhe wird auf 9,70 Meter festgesetzt, die Wandhöhe auf 8,70 Meter. "Allerdings verläuft die Bodenplatte entsprechend der Topographie in den Hang und das Gebäude wird am Ende etwa vier Meter in die Erde eingebunden sein", erklärte der Planer.

Die Hallentore werden zur Bundesstraße hin öffnend sein, die anderen drei Wände wären bei der Arbeit geschlossen. Das etwa vier Meter breite Vordach in Richtung der Schreinergasse werde einseitig verschlossen, um die nördliche Bebauung gegen entstehenden Lärm der Lagerverkehre abzuschirmen.

Ein neues Lärmgutachten mit Berücksichtigung der Lagerverkehre im Gesamtkonzept der Schreinergasse liege vor, die Festsetzungen seien entsprechend niedrig angesetzt. Der Artenschutz habe bereits so genannte Vermeidungsmaßnahmen gefordert. So solle vor Abbruch des Wohngebäudes nach Fledermausvorkommen Ausschau gehalten werden, um Beeinträchtigungen der Population oder gar Tötungsdelikte – wie es im Gesetzestext heiße – zu vermeiden. Außerdem müsse das Gebäude längstens im Frühjahr abgebrochen sein.

In der alten Mauer hinter dem Gebäude könnten Zauneidechsen vorkommen, weshalb die Mauer erhalten bleiben müsse. Sollte die Mauer im Zuge der Baumaßnahmen zu Schaden kommen, müsse entsprechender Ersatz geschaffen werden, sagte Ralf Burkhart.

Während Gemeinderat Ernst Wöhrle (SPD) Nachteile für die Hinterlieger befürchtete, erklärte Bürgermeister Siegfried Eckert: "Durch den Hallenbau wird sich der Lärm reduzieren, weil künftig Arbeiten in die Halle verlegt werden, die bisher im Freien ausgeführt wurden. Im Höhenvergleich wird der Neubau in die Gesamtsituation eingebettet. Wir sind froh, wenn Firmen in Gutach nicht nur investieren sondern die Arbeitsplätze erhalten und ausbauen."