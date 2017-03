Gutach Arbeiten am "Effringer Schlössle" fast abgeschlossen

Zeitgleich wurden die Treppen eingebaut und die Elektrik installiert. Auch die Holzfußböden im ersten Obergeschoss wurden gelegt sowie das Dachgeschoss ausgebaut. "Derzeit beginnen in den Räumen mit Steinfußboden die Pflasterarbeiten", informierte Projektleiter Hubert Maucher beim Rundgang durch das Gebäude.

Stück für Stück werden hier derzeit die historischen Sandsteinplatten im Erdgeschoss und in den beiden Küchen im Obergeschoss wieder eingesetzt. In den kommenden Wochen erfolgen parallel dazu die Malerarbeiten im Innenbereich, bei denen die Wände und Decken neu gestrichen werden.

Aber es gibt auch Ausnahmen, wie beispielsweise in der neuen Stube. "Die Farbe mit dem Muster wurde in der sogenannten Handtuchtechnik aufgebracht", schilderte Maucher.

Welche Handtücher allerdings damals verwendet wurden, müsse noch erforscht werden. Auf jeden Fall sollen die originalen Wandmuster restauriert werden. "Sobald die frostfreie Zeit anbricht, werden abschließend letzte Verputz- und Steinmetzarbeiten im Außenbereich erledigt, und dann sind wir fertig", sagte Maucher.

Sehr deutlich ist an vielen Stellen des Gebäudes zu sehen, wie sich die Holzkonstruktion in den vergangenen Jahrhunderten verformt hat. Auffallend sind die Schrägen der Fußböden in den Räumen.

Um diese einigermaßen auszugleichen, haben die früheren Besitzer die Hohlräume unter den Fußböden mit Schutt und Dreck gefüllt. Jeder Raum wird einmal seine Geschichte erzählen. "Es gibt zwar nur noch wenige originale Möbelstücke der früheren Bewohner, aber durch Gespräche mit der letzten Besitzerfamilie des ›Effringer Schlössle‹ haben wir ein gutes Bild bekommen, wo was einst stand", schildert Thomas Hafen, wissenschaftlicher Leiter des Museums, einen eintägigen Rundgang mit der Familie durch das Gebäude.

Wenn die Firma im Mai mit den Sanierungsarbeiten fertig ist, haben die Museumsmitarbeiter sechs Monate Zeit, das Haus einzurichten und eventuell auch Möbelstücke zu suchen.

Dies wird im Stil der 1970er-Jahre sein und entspricht dem Zeitschnitt der letzten bewohnten Phase des Schlössles. "Wir schließen das Museum damit an die Gegenwart und an den Erfahrungshorizont der heutigen Besuchergeneration an", so Hafen.