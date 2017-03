Gutach Alle 18 Auftritte gut gemeistert

Die Vorbereitung auf die Meran-Reise sei sehr zeitintensiv gewesen, aber "es ist einmalig in der Vereinsgeschichte, dass sich 95 Personen an einer Reise beteiligt haben", betonte er die Besonderheit. Das Meraner Traubenfest sei eine tolle Sache gewesen, die Präsentation der Gutacher Tracht eine Bereicherung des Festumzugs und außerdem habe es sehr viel Spaß gemacht. Im Nachgang der Versammlung wurde der Ausflug noch einmal reich bebildert in Erinnerung gerufen.

Die Beschaffung neuen Trachtenmaterials habe Lauble im vergangenen Jahr zusätzlich gefordert, es habe "Fingerspitzengefühl und Ideenreichtum" gefordert. Die neuen Gutach-Schirme werden die Trachtenträger künftig auch bei Regen in einem einheitlichen Bild zeigen. Künftig wird Martina Lehmann das Trachtenmaterial innerhalb des Vereins verwalten.

Die Auftritte der Trachtenkapelle seien gut gemeistert worden, aber: "Wir können keine Musiker backen. Wenn das möglich wäre, hätten wir den Ofen schon lange angeworfen", erklärte der Vorsitzende bildhaft.

Bollenhutkäfer-Fahrten gut angenommen

Die neuen Bollenhutkäfer-Fahrten würden sich großer Beliebtheit erfreuen, ein großes Dankeschön für die Unterstützung wurde an die Gemeinde gerichtet. "Wir sind eine gute, eingeschworene Truppe, die Familie der Trachtenkapelle ist der treffende Ausdruck", beendete Lauble seinen Rückblick.

Dirigent Michael Blum verwies auf das anstehende Kirchenkonzert, in dessen Vorbereitung sich die Musiker derzeit befinden. "Das Konzert schafft neue Anreize, die uns fordern, das Spielen in der Kirche ist etwas völlig anderes, als in der Halle", erklärte Blum. Die Intonation und das Zusammenspiel würden gefördert, es sei der Höhepunkt im Frühjahr und die vielen Proben kämen der Kapelle im Sommer zugute. Doch auch im vergangenen Jahr seien alle Auftritte gut gemeistert worden, im fünften Jahr seiner Dirigententätigkeit zeigte sich Michael Blum zufrieden.

36 Proben und 18 Auftritte habe es im vergangenen Jahr gegeben, als eifrigste Musiker wurden Steffen Aberle, Fabian Blum und Mario Schwenk ausgezeichnet, ihnen folgten Thomas Blum, Daniel Aberle, Christoph Wöhrle, Joachim Blum und Iris Kirschbaum. Die Jugendleiter Jasmin Turobin und Christoph Wöhrle informierten über den Ausbildungsstand der Zöglinge.

Für die Trachtenträgerinnen berichtete Melanie Haas und freute sich besonders darüber, dass so viele "rote" Trachtenträgerinnen dazu gekommen sind. Die Termine überschnitten sich oft mit den Terminen der Trachtenkapelle, die Schriftführer Matthias Spathelf aufgelistet hatte. In der Kindertrachtentanzgruppe sind derzeit 43 Kinder aktiv.

Bürgermeisterstellvertreter Peter Wälde bedankte sich für die "enorme Arbeit, die in der Trachtenkapelle und in der Trachtengruppe geleitet wird". Er nannte sie "das Aushängeschild der Gemeinde" mit einer enormen Außenwirkung. Mit der Neuaufnahme von 15 Jungmusikern, einem Aktiven und fünf Trachtenträgerinnen wurde zu den Neuwahlen übergeleitet.

Der Vorstand wurde in seiner bisherigen Zusammensetzung wieder gewählt. Vorsitzender ist Mike Lauble, ihm stehen als Stellvertreter Iris Kirschbaum und Steffen Aberle zur Seite. Kassierer ist Daniel Aberle, die Schrift führt Matthias Spathelf. Trachtengruppenleiterin ist Melanie Haas, Trachtentanzleiterin ist Marion Bruder, die Kinder-Trachtentanzgruppe wird von Kathrin Ecker, Carolin Oehler und Martina Lehmann geleitet. Beisitzer ist Hannes Baumann, Jugendleiter sind Jasmin Turobin und Christoph Wöhrle. Notenwart Sebastian Blum wurde in Abwesenheit gewählt, das Amt des Inventarverwalters teilen sich Jasmin Turobin (Instrumente), Iris Kirschbaum (Wirtschaftsbetrieb) und Kathrin Ecker (Trachten). Vereinskurier ist Sebastian Heinzmann, die Vertreter der passiven Mitglieder sind Renate Wassmer und Bärbel Schwendemann. Kassenprüfer sind Clemens und Martin Moser.