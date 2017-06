Gutach 220 000 Besucher im Freilichtmuseum

Gutach. "Das Jahr 2016 war dynamisch und erfolgreich – und es geht gerade so weiter", eröffnete Landrat Frank Scherer die Sitzung. Mit dem vergangenen Jahr des Freilichtmuseums zeigte sich auch dessen Geschäftsführerin Margit Langer sehr zufrieden.

Die Besucherzahl habe mit rund 220 000 auf Vorjahresniveau gelegen, seit Jahren zähle der Vogtsbauernhof zu den besucherstärksten Freilichtmuseen des Landes, so Langer. Das Programm des vergangenen Jahres habe sich am Jahresthema "Schatzkiste Schwarzwald" orientiert und sei mit der Einrichtung des Waldmuseums im Lorenzenhof, Sonderausstellungen und Sonderführungen attraktiv gestaltet worden.

"Im Rahmen der strategisch inhaltlichen Weiterentwicklung standen zwei Großprojekte im Mittelpunkt", betonte Langer. Zum einen sei die Versetzung des Schlössles von Effringen aus Wildberg nach Gutach vorangegangen. Nach der Grundsteinlegung auf der Erweiterungsfläche des Museums im September vergangenen Jahres wurden bis Dezember die Außenwände und das Dach fertiggestellt. Seit Jahresbeginn erfolgte der Innenausbau. Nach der Übergabe des Gebäudes an das Freilichtmuseum werde das Schlössle ab Herbst im Stil der 1970er-Jahre eingerichtet und ein Teil der Erweiterungsfläche gestaltet. Ab dem großen Festwochenende, das für den 24. und 25. März 2018 geplant ist, soll das Effringer Schlössle dann für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Überhaupt werde das kommende Jahr ganz in dessen Zeichen stehen, kündigte die Geschäftsführerin an. Dafür sei man in engem Kontakt mit der Gemeinde Wildberg, die sich am kommenden Jahresprogramm beteiligen werde.