Gutach 216 000 Besucher im Vogtsbauernhof

Gutach. "2017 war für unser Museumsteam ein sehr arbeitsames und in jeglicher Hinsicht anspruchsvolles Jahr, in dem viele Weichen für die Zukunft des Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogtsbauernhof gestellt werden konnten", begann Geschäftsführerin Margit Langer. Viele der ehrgeizigen Projekte seien ein großes Stück vorangebracht worden. Die Erweiterung "nach innen" sei mit der Eröffnung des Hermann-Schilli-Hauses abgeschlossen, die Erweiterung "nach außen" intensiv fortgesetzt worden. Von der Umgestaltung der Bahnunterführung mit Werken des Offenburger Künstlers Stefan Strumbel über die Sonderausstellung "Keine Heimat mehr?" bis hin zum Umbau des Hermann-Schilli-Hauses erinnerte Langer an die außergewöhnlichen Aktionen.

Seit der Schlüsselübergabe für das Effringer Schlössle im Juli sei das Museum jetzt auch Schlossbesitzer – die Eröffnung ist zum Saisonstart im März 2018 geplant. "Das massiv gemauerte Haus steht seit August bezugsfertig bei uns und wird in den kommenden Monaten eingerichtet", so die Geschäftsführerin. Das Gebäude markiere den nördlichsten Punkt des Freilichtmuseums, die Geländearbeiten zur Erschließung der 1,9 Hektar großen Erweiterungsfläche würden auf Hochtouren laufen. Die Umfahrungsstraße sei früher als geplant gebaut worden. Die Anbindung des neuen Areals werde derzeit durch den Bau eines Rundweges und einer Umzäunung geschaffen. „Parallel dazu finden die landschaftsarchitektonischen Baumaßnahmen mit der Anlage eines Teichs, einer Wasserspielstelle sowie verschiedener Baumpflanzungen statt", berichtete Langer. Bis zur Eröffnung am 24. März würden 4,5 Millionen Euro investiert worden sein – laut Langer "eine Investition in die Zukunft der Einrichtung".

Als wissenschaftlicher Leiter blickte Thomas Hafen auf die inhaltliche Arbeit der vergangenen Saison, die unter dem Motto "Heimat-Zeiten" stand: "Heimat, weil wir ein guter Ort sind, um über Heimat nachzudenken, und Zeiten, weil wir als Museum von den Zeiten leben." Den Menschen werde heute ein Bild von gestern gezeigt, und zwar möglichst so, dass sie es auch morgen und übermorgen noch sehen wollten. Im Programm mit mehr als 1000 Veranstaltungen seien Veränderungen gezeigt worden, etwa die Schwarzwaldmalerei und der moderne Kunstkosmos Schwarzwald.