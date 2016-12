Gütenbach ZweiTälerLandauf neuen Wegen

Das Konzept von ZweiTälerLand Tourismus sieht deshalb die Entwicklung einer mehrtägigen Mountainbike-Tour vor, die auch über schmale Pfade und anspruchsvolle Wege führt. Denn schmale Wege sind auch für Mountainbiker – genauso wie für Wanderer – das Salz in der Suppe, da hier das Naturerlebnis am intensivsten ist. "Das Angebot spricht vor allem Touren-Mountainbiker an, die auch in der Lage sind, die steilen Anstiege im ZweiTälerLand aus eigener Kraft zu bewältigen. Für sogenannte ›Actionbiker‹ ist das Angebot nicht geeignet", so Andrea Wagner vom Planungsbüro Tour Konzept aus Schonach.

Beschilderung wird komplett überarbeitet

Zusätzlich soll es vier bis fünf Tourenvorschläge für Mountainbiker ohne Trailanteil geben, die sich dann auch für die Befahrung mit dem E-Bike eignen. Die vorhandene Beschilderung wird komplett überarbeitet und auf das neue System der Naturparke umgestellt. "Für uns ist dies der logische nächste Schritt in der touristischen Entwicklung des ZweiTälerLands, denn Wanderer und Mountainbiker haben sehr ähnliche Motive bei der Auswahl ihrer Aktivitäten und Reiseziele", beschreibt Ulrike Schneider, Geschäftsführerin von ZweiTälerLand Tourismus, die Beweggründe für das Projektvorhaben. "Aktuell sind wir dabei, die verschiedenen Anspruchsgruppen zu informieren und die Streckenverläufe mit allen Beteiligten, vor allem den Grundeigentümern, sowie den zuständigen Behörden abzustimmen."

Im Januar sind Infoveranstaltungen für die Mitglieder der Ortsgruppen des Schwarzwaldvereins und für Jäger geplant. Grundstückseigentümer, die von Wegabschnitten unter zwei Metern Breite betroffen sind, werden persönlich angesprochen und um ihre Zustimmung gebeten. Zusätzlich wird es ein Offenlageverfahren durch das Kreisforstamt Emmendingen, Außenstelle Waldkirch, geben, an dem sich alle Bürger beteiligen können.

"Angestrebt wird eine ökologisch und sozial verträgliche Streckenführung, die nichtsdestotrotz attraktiv für die gewählte Zielgruppe ist. Denn nur damit lassen sich die gewünschten Effekte in der touristischen Wertschöpfung und auch bei der Lenkung der Nutzergruppe erreichen", beschreibt Andrea Wagner die weitere Vorgehensweise. Auch die Initiative für Rücksichtnahme auf Waldwegen "Gemeinsam Natur erleben", die von der Schwarzwald Tourismus GmbH, der Landesforstverwaltung, dem Schwarzwaldverein, den Naturparken Mitte/Nord und Südschwarzwald, der Deutschen Initiative Mountainbike, des Badischen Radsportverbandes und des ADFC ins Leben gerufen wurde, soll integriert werden.

Interessierte können sich bei ZweiTälerLand Tourismus unter Telefon 07685/ 9 08 89 14 oder per E-Mail unter schneider@zweitaelerland.de melden.