Gütenbach Zuverlässiger Partner von Siltronic

Gütenbach. Große Freude bei Rena Technologies: Unlängst zeichnete die Siltronic AG, einer der Weltmarktführer für Wafer aus Reinstsilizium mit Sitz in München, die RENA Technologies mit dem Award "Supplier of the Year 2015" in der Kategorie "Long-standing Engineering Partnership" aus. Aus den Händen von Rainer Irle, Executive Vice President und CFO der Siltronic AG, konnte eine Gruppe von Rena-Vertretern, darunter CEO Tobias Lücke, die Auszeichnung entgegennehmen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.