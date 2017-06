Gütenbach Zuhörer werden zu Mitwirkenden

Mit Zeilen wie "Amazing Grace", "Lord, I need you", "Jesus is the answer" bezeugten die Musiker ihre Liebe zu Gott und strahlten das aus, was Gospel ist, nämlich "die Verkündung der frohen Botschaft", wie der Sänger Elmar Weißer in seiner Begrüßung erklärte. Die Bewegung, die Freude, der überragende Sound und die Botschaft an Gott, die so überzeugend rüberkam – all das riss die Zuhörer mit. Die stimmgewaltige Sängerin Agi Schrickel aus Furtwangen überzeugte gesanglich und mit der Mundharmonika bei ihrem Solo "Sometimes I feel like a motherless child", und Björn Härter erntete mit seinen zahlreichen Soli, die allesamt große Freude und Begeisterung versprühten, viel Applaus.

Mit einem herzlichen Danke verabschiedeten sich die Mitglieder des Gospel-Chors und bedankten sich für eine kleine Spende am Ausgang.