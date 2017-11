Gütenbach Zahlreiche Zuhörer bei Vorstellung der Kandidatin

Bei ihrer ersten Wahlversammlung erläuterte sie ihre Vorstellungen zur Ortsentwicklung und diskutierte ausgiebig sie mit den Besuchern. Lisa Wolber plädierte dafür, den King-Bau komplett abzureißen und auf dem so gewonnenen Areal Rathaus und Feuerwehrhaus neu zu bauen. Der Idee, den King-Kopfbau zu erhalten und dort das Rathaus unterzubringen, erteilte sie eine Absage. Das Gebäude sei mit Öl belastet, der Zuschnitt ungünstig.

Was aus dem jetzigen Rathaus wird, "da habe ich bisher nur Gedankenspiele", erklärte die Kandidatin. Allerdings sprach sie sich klar gegen einen Abriss aus. Die Erschließung neuer Baugebiete sah Lisa Wolber als wichtige Aufgabe, denn es gebe Anfragen junger Familien. Im Hintertal könnten sechs bis sieben Plätze rasch entstehen, Gelände am Wirtsbuck käme längerfristig ebenfalls in Frage. Handlungsbedarf sah sie für Senioren. Zusammen mit der Sozialstation könnte man in Gütenbach eine betreute Tagesgruppe einrichten.

Die Breitbandverkabelung spielte in der anschließenden Diskussion eine große Rolle. Nach Auskunft von Lisa Wolber steht der erste Bauabschnitt des Zweckverbandes im nächsten Jahr auf dem Programm. Abgelegene Gebäude über Funk anzuschließen, wurde als schwierig im bergigen Gelände rund um Gütenbach erachtet. Erste Priorität habe die Sanierung der Halle, darüber waren sich die Diskussionsteilnehmer einig. "Wir schaffen das, nicht alles auf einmal, aber die Projekte sind hinzukriegen", zeigte sich die Kandidatin optimistisch.