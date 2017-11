Gütenbach Wegenetz soll überarbeitet werden

Das Wegenetz soll attraktiver werden, um auch Mountainbiker – neben den Wanderern – als Gästegruppe ansprechen zu können. Eine wichtige Funktion ist die positive Lenkung von Mountainbikern auf attraktive, aber abgestimmte und genehmigte Wegstrecken. Das gute Miteinander im Wald soll über Kommunikationsmaßnahmen aktiv gefördert werden. Dies ist ein weiterer Baustein in der touristischen Entwicklung des ZweiTälerLandes.

Eine Informationsveranstaltung unter dem Titel "Qualitätsoffensive Mountainbike im ZweiTälerLand" findet am Dienstag, 5. Dezember, 19 Uhr, in der Festhalle in Oberwinden-Reschenberg, 79297 Winden im Elztal, statt. Bei dieser Veranstaltung werden unter anderem ein Vertreter des Kreisforstamtes sowie der Justitiar des Badisch-Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV), Michael Nödl, teilnehmen.

Folgende Themen werden unter anderem Inhalt der Veranstaltung sein: Überblick über das Gesamtprojekt, aktuelle Streckenplanung, Haftung und Verkehrssicherungspflicht sowie die vertragliche Übernahme. Wegevorschläge wurden gemeinsam mit den Mountainbikern vor Ort und dem Schwarzwaldverein (örtliche Vereine und Geschäftsstelle) gesammelt und vom Planungsbüro Tour Konzept eG aus Schonach weiterentwickelt.