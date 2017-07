Ein Wandergruppe aus Spanien besuchte in Gütenbach die Faller-Miniaturwelten, das Hanhart-Uhrenmuseum und das Dorfcafé. Vor dem Rathaus wurden die Teilnehmer, von Bürgermeister Rolf Breisacher begrüßt. Die Gruppe um Wanderführer Herbert Strohtbäumer aus Empuriabrava macht in Spanien dienstags eine gemeinsame Wanderung, ein- oder zweimal im Jahr geht es ins Ausland so wie jetzt in den Schwarzwald. Ins seine Heimat gelotst hat die Gruppe der Rolf von Büchner (fünfter von links). Hier wurde sie von Hans-Peter-Wehrle (zweiter von links) und Manfred Schwer betreut, die sich augenzwinkernd als "Sherpas" bezeichneten. Foto: Breisacher