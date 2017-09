Gütenbach Wahl des Bürgermeisters im Advent

Gütenbach (cha). Vorsitzender ist der amtierende Bürgermeister Rolf Breisacher, der bei der Wahl nicht mehr antritt, sein Stellvertreter ist Sebastian Weis. Als Schriftführer fungiert Bernd Nitz, Beisitzer sind die Gemeinderäte Hans-Helmut Fahle und Florian Kienzler. Ihre Stellvertreter sind Jörg Markon und Rafaela Riesle. Der Wahlausschuss tritt erstmals am 20. November zusammen, am Tag, an dem die Bewerbungsfrist um 18 Uhr endet.