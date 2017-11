Gütenbach Vereinsvertreter klopfen Termine fest

Über 20 Vereine zählt die Dorfgemeinschaft. Nun soll der Veranstaltungskalender bis Anfang Dezember in Druck gehen und veröffentlicht werden. Als Koordinatorin steht die Verwaltungsfachangestellte Franziska Spath bereit, die schriftliche und persönliche Terminwünsche beim Vereinsgespräch entgegen nahm.

Als herausragende Veranstaltungen gelten der Hock des Pengclubs zum 1. Mai, die Kilwifeier des Kindergartens am 20. Oktober, der Fischverkauf am 29. März und der Bunte Abend der Narrengesellschaft am 27. Januar. Der Verein zur Brauchtumspflege bringt sich am 11. Februar beim Kindermaskenball ein, und vom 8. bis 10. Juni findet das Sägefest der Musikkapelle statt. Am 27. Juli wird es ein Platzkonzert und am 15. Dezember das Jahreskonzert geben.

Der Akkordeonspielring wird am 12. Mai ein Kirchenkonzert veranstalten. Am Wochenende des 30. Juni feiert die Feuerwehr ihr Floriansfest, und am 21. Mai wird der Heimat-und Geschichtsverein seinen Mühlentag mit Museumseröffnung feiern. Mit dem Sportfest am 14. Juli, dem Soccerturnier am 28. Juli und dem Oktoberfest am 29. September bringt sich der FC 04 ein. Der Ski-Club lädt am 1. Mai zur Wanderung ein. Einen Vatertagshock wird es am 10. Mai vom Sportkegelclub geben. Näheres ist dem Veranstaltungskalender 2018 zu entnehmen.