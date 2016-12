Gütenbach Veranstalter sind rundum zufrieden

Hübsch machte sich die heimelig, warm, bunt und weihnachtlich eingerichtete Bar der "Black out", die von Mitgliedern des Akkordeonspielrings betrieben wurde.

Attraktiv machte sich auch ein großer Holzofen in der Mitte des Adventsdorfes und viel Mühe mit schmückenden Zierrat hatten sich die einzelnen Standbetreiber im Voraus gemacht.

Früh begann der Christbaumverkauf des FC 04 und manche Interessenten kamen schon vor offiziellem Beginn, wie Michael Disch bestätigte und "alles ausverkauft" meldete. Rasch waren auch die "Breedle" des Geschichts-und Heimatvereins vergriffen, der Schriftgut und den Kalender 2017 anbot. Gut frequentiert wurden die Essstände. Die Gulaschsuppe der Fischereigemeinschaft ging weg wie warme Semmeln und verschiedene Würste fanden reißenden Absatz.

Beliebt waren auch die Strieble der Hupfdohlen und genussvoll wurde manches Glas Schwarzwaldglühwein mit Sahne und Zimt getrunken.

Das kunsthandwerkliche und kulinarische Angebot war kaum zu übertreffen und reichte von selbstgestrickten Socken und Schnitzereien über Kuchen, Met, bis hin zu Schmuck, Senf und "Taschen und mehr". In Räumen der Firma Faller bot der FC sportliche Accessoires an und großen Zulauf vor allem auswärtiger Gäste erfuhren die "Miniaturwelten", wo Paul Pross und sein Team alle Hände voll zu tun hatten. Immer mehr Besucher frequentierten den Festplatz und mit einbrechender Dunkelheit und romantischen Schwedenfeuern stieg die Stimmung, um gemütlich bis in die Nacht hinein zu feiern.