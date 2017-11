Gütenbach "Unplugged isch eifach schee"

Mit einem dreistündigen Programm "Unplugged", was so viel heißt, wie "nicht eingesteckt", also auf elektronische Instrumente verzichtend, erklangen ihre bekannten Hits in bezaubernden Akustikversionen. "So ganz ohne Verstärker geht’s wohl doch nicht", erklärte der Betreiber des hanh art Kunstprojekts Claus-Volker Müller bei seiner Ansage. So wurden Gesang und Akustikgitarren verstärkt, um in harmonischem Verhältnis zu den kräftigen Bläsern zu erklingen. Schlagzeuger Johannes Schmidt gab auf der Cajon den Takt an und Bassist Klaus Rimbrecht hatte seinen Akustikbass mitgebracht.

Ohne Unterbrechung gab die Band Hits von Simply Red, Eric Clapton, Stevie Wonder und vielen anderen großen Stars zum Besten. Ein Solopart folgte dem anderen. Trompeter Andreas Hehl begeisterte unter anderem mit seinem Solo bei Hotel California, Saxophonist Hans Bausch trat bei Street Life nach vorne. "Unplugged isch eifach schee", freute sich die stimmgewaltige Sängerin Andrea Klausmann zwischendurch und krönte den Publikums-Chor zur "Voice of Gütenbach". Mit nicht enden wollenden Standing Ovations verabschiedeten die begeisterten Zuhörer die siebenköpfige Band und wurden mit drei Zugaben belohnt. Darunter "My Way", umgedichtet als "They did it their way", das die Band dem Betreiber-Paar Margot und Claus-Volker Müller widmete, die ihre letzte Saison im hanh art Kunstprojekt bestreiten und das Lied inmitten der Musiker erleben durften.