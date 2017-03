Gütenbach Touren fast ausschließlich über nicht markierte Wege

Zuerst einmal gab es eine offizielle Beschwerde eines "höheren Beschäftigten" der Forstdirektion. Bei seiner Wanderung durch die Teichschlucht entdeckte er offensichtlich eine Ruhebank unter einem Felsvorsprung. Kritisiert wurde hier, dass mitten im Bannwald, wo man mit abbrechenden Ästen und umstürzenden Bäumen rechnen muss, eine Ruhebank aufstellt.

Noch schlimmer die Tatsache, dass deren Bretter mit Farbe behandelt und das Ganze auf einem lackierten Metallsockel montiert wurde. Über das Forstamt landete die entsprechende Anfrage schließlich beim Schwarzwaldverein, ob diese Bank vom Verein aufgestellt wurde. Und hier konnte Lorenz Wiehl bestätigen, die Bank gehört dem Schwarzwaldverein. An dieser Stelle steht aber eine Bank schon sich 50 Jahren oder noch deutlich länger, also schon wesentlich vor der Erklärung des Gebietes zum Bannwald. Und durch den Felsvorsprung sei die Ruhebank auch vor stürzenden Ästen und Bäumen geschützt. Damit war diese Anfrage offensichtlich erledigt.

Das zweite Problem ist allerdings bisher noch nicht aus der Welt geschafft: Eigentlich freute sich Lorenz Wiehl, als er im vergangenen Jahr hörte, dass die Gemeinde die seit langem fehlenden Wandertafeln beschafft und angebracht hatte. "Die Euphorie schlug aber schnell in gewaltigen Ärger um, als ich mir das ganze einmal näher betrachtete", so Wiehl. Bis auf eine der beschriebenen Wanderungen führen diese fast ausschließlich über nicht markierte Wege. Und die Beschreibungen sind so formuliert, dass selbst die ortskundigen Vereinsmitglieder Probleme haben, diese zu verstehen.