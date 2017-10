Gütenbach Teilnahme im Team liegt im Trend

Totgesagte leben länger: Dies ist zumindest möglich bei der Sportveranstaltung "Bike and Run" des Gütenbacher Peng-Clubs. Nach einer Flaute gingen wieder mehr Teilnehmer an den Start.

Gütenbach. Nachdem die Zahlen bei dieser Veranstaltung deutlich zurückgegangen waren, hatte man zuerst ein Jahr pausiert und nun angekündigt, dieses Rennen zum letzten Mal zu organisieren. Doch trotz kräftigen Regenschauern noch kurz vor dem Rennen war die Beteiligung wieder deutlich besser.

Damit ist die Zukunft von "Bike and Run" wieder offen, der Verein wird erneut darüber beraten. In diesem Jahr bei der 22. Auflage waren es 47 Teilnehmer gegenüber nur 31 beim Rennen vor zwei Jahren. Vor vier Jahren hatte man ebenfalls schlechte Wetterbedingungen, damals waren es nur 45 Teilnehmer, im Jahr darauf dann allerdings wieder 72. Auf jeden Fall deutlich wird der Trend zur Teamwertung. Denn von den 47 Teilnehmern starteten nur drei Männer und zwei Jugendliche alleine, absolvierten also sowohl den Lauf wie das anschließende Rennen mit dem Mountainbike. Demgegenüber standen 21 Teams, bei denen der eine als Läufer, der andere als Radfahrer die Strecke absolvierte.