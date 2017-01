Gütenbach Stiftung hilft bei Integration

In Zusammenarbeit mit dem Berliner Staatsministerium unter Leitung von Aydan Özoguz sieht man die Integration von Migranten als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der sich die "Fußballfamilie" widmet. Im Jahre 2015 wurden 1413 Vereine unterstützt und allein im einhundert Vereine umfassenden Bereich des Bezirks Schwarzwald des Südbadischen Fußballverbands (SBFV) wurde ein Fünftel im Jahre 2016 unter dem Motto "Fußball ist mehr als 1:0" bedacht.

Damit weiterhin Energie, Einsatz und Betreuungswille fortschrittlich eingesetzt werden, soll das Modell "2:0" erfolgen. Am vergangenen Dienstag konnten die SBFV-Vertreter Kuno Kayan als Bezirksvorsitzender aus Villingen und Horst Kienzler als Integrationsbeauftragter aus Bräunlingen den Scheck an den Spielausschussvorsitzenden Sebastian Weiß überreichen. Kayan brachte es auf den Punkt: "Sport ist die beste Integration". Das Geld ist gut angelegt, denn bereits seit November letzten Jahres sind die jungen Eritreer Hussen Romodan Abdela und Aklilu Weldetsion mit dabei. Schon fünf Tage nach der Ankunft in Gütenbach kickten sie im FC mit. Zunächst erfolgte durch Kleiderspenden und Schuhsammlung eine Übergangseinkleidung.

Montags wird in der Gütenbacher Halle, dienstags in der Furtwanger Soccerhalle und donnerstags auf dem Obersimonswälder Sportplatz trainiert. Ziel ist auch, den Fußball-Spielerpass zu erlangen.