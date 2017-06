Gütenbach Spielgemeinschaften mit Nachbarn

Gütenbach. "Beim Fußball ist für Trainer, Betreuer und Vorstände ein Umdenken erforderlich. Wir müssen das Beste für unsere Kinder erreichen, vor allem dass sie Freude am Kicken haben", so der Vorsitzende des Gütenbacher Fußballvereins FC 04, Michael Eschle, bei der Hauptversammlung der Jugendabteilung. Man müsste die Entwicklungen realistisch sehen: Wenn es weniger Kinder in Gütenbach gibt, können auch weniger Fußball spielen. Deshalb seien die Spielgemeinschaften mit den Nachbarvereinen unabdingbar.

Er sei sich bewusst, dass die Organisation dieser Spielgemeinschaften nicht immer einfach sei. Doch trotz "manchem Jammern" in der Jugendabteilung klappt es doch jedes Jahr. Diese Entwicklung wurde auch im Bericht von Jugendleiter Mario Dold deutlich. In der zu Ende gehenden Saison konnten wieder alle Jugendklassen besetzt werden, aber nur bei den jüngsten der F-Jugend und Bambini konnte man eine eigene Mannschaft stellen, in allen anderen Altersklassen musste man mit den Nachbarvereinen im Bregtal Spielgemeinschaften aufstellen. Bei der E-Jugend beispielsweise war es der FC Gütenbach selbst, der hier der Spielgemeinschaft den Namen gab.

Bei der D-Jugend, C-Jugend und A-Jugend war es Neukirch, bei der B-Jugend Furtwangen. Ähnlich ist die Situation auch in der kommenden Saison. Auch hier werden die Jüngsten wieder komplett unter der Regie des FC Gütenbach trainiert, eine eigene F-Jugend-Mannschaft wird dieses Mal allerdings nicht gemeldet.