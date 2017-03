Gütenbach Satzung für Bebauungsplan steht

Der Zweckverband "Interkommunales Gewerbegebiet Neueck" brachte bei seiner jüngsten Sitzung die Satzung für den Bebauungsplan auf den Weg.

Gütenbach / Furtwangen. Das Verfahren verzögerte sich, da sich nach der ersten Offenlage des Bebauungsplans Änderungen ergaben. Bei der zweiten Offenlegung wurden die acht Stellungnahmen der Fachbehörden weitestgehend eingearbeitet. In den Plan aufgenommen wurde eine Linksabbiegespur an der Straße von Gütenbach her, diese werde aber zunächst nicht gebaut, die künftige Verkehrssituation ist abzuwarten.