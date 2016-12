Gütenbach. Der Projektchor St. Katharina gestaltet den Gottesdienst am ersten Weihnachtstag. Beginn ist um 10.30 Uhr. Zur Aufführung kommt die Festmesse in C von Ignaz Reimann. Dies ist eine Messe für gemischten Chor, Solisten sowie Orgel und Orchester. Zudem erklingt das Halleluja von G.F. Händel. Bedingt durch das Chorprojekt, kann dieser Festgottesdienst mit circa 40 Sängern aufgeführt werden, begleitet von einem kleinen Orchester, bestehend aus Musizierenden der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen und der Musikkapelle Gütenbach. Die Gesamtleitung hat Chordirigent Gerold Scherzinger, der die Mitwirkenden in sehr intensiven Proben auf diesen Festtag vorbereitet hat.