Der Kirchenchor St. Katharina stellt wieder einen Projektchor zusammen. Gütenbach. Für das Weihnachtsfest in diesem Jahr ist die Aufführung der Missa Brevis, von Jacob de Haan, für Gemischten Chor und Bläser geplant. Aus diesem Grunde haben sich die Verantwortlichen des Chores entschlossen, nach den sehr guten Erfahrungen der letzten Jahre, erneut einen Projektchor zu gründen. Dies bedeutet, dass speziell für diese Aufführung, Sängerinnen und Sänger gesucht werden. Angesprochen sind alle: Jugendliche, Frauen und Männer jeden Alters, die etwas Mut für eine neue Herausforderung mitbringen und Freude am Singen haben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Interessenten kommen in die erste Probe, das Weitere wird sich dann ergeben. Diese erste Probe findet am Mittwoch, 25. Oktober, um 19.30 Uhr statt. Generell sind die Proben jeweils am Mittwoch von 19.30 Uhr bis 21 Uhr, im Pfarrsaal. Nähere Auskünfte erteilen Dirigent Gerold Scherzinger, der Vorsitzende Josef Rösch, sowie die Chormitglieder.