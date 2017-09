Gütenbach Oktoberfest versprüht weiß-blaues Flair

Gütenbach. Vom 30. September bis 2. Oktober hält mit dem sechsten Gütenbacher Oktoberfest wieder bayerisches Flair Einzug. Beginn im original dekorierten 1000-Mann-Festzelt ist am Samstag um 18 Uhr mit dem Panikorchester, mit dem auch ab 19 Uhr der Fassanstich zelebriert wird. Ab 21 Uhr tritt die Band "Wälderwahn" auf, Die Dirndl- und Lederhos’n-Party verspricht originale Wies’n- Stimmung. Auf dem Gelände rund um das Festzelt werden die Besucher am urigen Likörstand, an der Coktailbar und am Bierstand versorgt. Die begrenzten reservierbaren Tische sind zwar schon ausgebucht, es gibt allerdings noch genügend Platz, da der Großteil für die Abendkasse bestimmt ist, teilen die Veranstalter mit. Außerdem hat das Friseurteam Füchter sein Kommen angesagt und wird die Damen mit der passenden Oktoberfest-Frisur ausstatten.