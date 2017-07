Wie jedes Jahr vor den Sommerferien unternahm Bürgermeister Rolf Breisacher mit den Viertklässlern einen Ausflug nach Titisee-Neustadt, wo sich seine Frau Patricia Hättich der Gruppe anschloss. So wenige Hauptschulabgänger wie dieses Mal gab es noch nie, so dass Philipp Fischer (links) und Laurenz Weis (Mitte) jeweils einen Freund mitnehmen durften. So freuten sich auch Leon Scherzinger (rechts) und Jeremy Riesle über den Besuch in der Eisdiele, einen Zeichentrickfilm im eigens für sie reservierten Kino und eine Pizza, bevor es wieder nach Gütenbach ging. Foto: Rombach