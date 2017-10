Wie in den vergangenen Jahren trafen sich die Ministranten der Kirchengemeinde in Gütenbach mit prall gefüllten Körben. Jeder hatte Gemüsesorten, wie Kartoffeln, Gurken oder Kürbisse sowie verschiedenes Obst gesammelt, um damit den Erntedankaltar zu gestalten. Am Sonntag konnte der Altar bestaunt werden. Der Kindergarten St. Katharina und einzelne Kirchenbesucher erweiterten die dargestellte Ernte mit eigenen Produkten. Nach der Messe verschenkten die Kindergartenkinder das geweihte Obst und Gemüse an die Kirchenbesucher und konnten so allen eine Freude bereiten. Der Erntedankgottesdienst fand in Gütenbach eine Woche später als üblich statt. In der Kirche St. Katharina wird einmal wöchentlich ein Gottesdienst abgehalten. Dieser Anlass wurde nun auch für das feierliche Erntedankfest genutzt. Die Kirchengemeinde St. Katharina in Gütenbach feierte zusammen mit dem Kindergarten und der Grundschule den Erntedankgottesdienst. Pfarrer Demmelmair zog zusammen mit den Ministranten, den Kindergartenkindern und den Schülern in die Kirche ein. Die Erntedankkörbchen wurden zur Segnung um den Altar gestellt. Während des Gottesdienstes führten die Kindergartenkinder die Geschichte "Vom schlafenden Apfel" auf und spielten mit Instrumenten dazu. Nach dem Auszug aus der Kirche verteilten die Kinder die Früchte. Foto: Kirchengemeinde