Gütenbach Mehr Strom als nötig

Dem Verbrauch von knapp unter 5000 Megawattstunden (MWh) steht konkret eine Erzeugung von 6348 MWh entgegen. Somit wurde über ein Viertel mehr Strom erzeugt als verbraucht. Das Stromaufkommen war insgesamt die beiden Jahre 2015 und 2016 weitgehend stabil, lediglich im Jahr 2014 fiel die Stromeinspeisung deutlich niedriger aus, aber auch da gab es noch einen Überschuss.

In Prozenten ausgedrückt liegt die Quote der Einspeisung zum Verbrauch im Jahr 2016 für Gütenbach bei 127,26 Prozent. Zum Vergleich: in allen Städten und Gemeinden im Gebiet der Netzte BW lag dieser Wert im Schnitt bei 13,68 %Prozent. So hoch beziehungsweise niedrig ist damit der Anteil der regenerativen Energie landauf landab. Der in Gütenbach erzeugte Strom kommt zu rund 80Prozent aus der Windkraft, die restliche Einspeisung entfällt zu etwa gleichen Teilen auf Solar und die immer stärker werdende Wasserkraft.

Knapp 30 Prozent des in Gütenbach verbrauchten Strom entfällt auf die privaten Haushalte. Der Hauptverbraucher von Strom ist hier die Industrie mit regelmäßig um 45 Prozent, das sonstige Gewerbe verbraucht etwa 13 Prozent. Die Straßenbeleuchtung liegt unter einem Prozent.