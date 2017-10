Gütenbach Lisa Wolber wirft den Hut in den Ring

Gütenbach. Wie berichtet findet am Sonntag, 17. Dezember, die Wahl eines neuen Bürgermeisters für die 1200-Seelen-Gemeinde statt. Der bisherige Amtsinhaber Rolf Breisacher hat auf eine weitere Kandidatur verzichtet. Am Montag schickte uns Lisa Wolber eine Pressemitteilung, in der sie ihre Kandidatur bekannt gab. Wolber ist derzeit Hauptamtsleiterin in Gütenbach. "Zehn Jahre Verwaltungspraxis rüsten mich für dieses verantwortungsvolle Amt", meint die 28-Jährige.

Lisa Wolber stammt aus St. Georgen. Wie sie in der Pressemitteilung erklärt, habe sie 2007 ihre Fachhochschulreife an der Robert-Gerwig-Schule in Furtwangen erworben. Danach habe sie eine kaufmännische Ausbildung bei der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen absolviert, wo sie anschließend auch tätig war.

Im Jahr 2011 entschied sie sich für das Studium für den gehobenen nicht technischen Verwaltungsdienst an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. In Villingen-Schwenningen, wo sie in verschiedenen Sekretariaten der Stadtverwaltung tätig war, habe sie Gefallen an der Rathausarbeit gefunden: "Ich wollte mehr draus machen, wollte aber nicht verwalten, sondern auch gestalten", sagt sie.