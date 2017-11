Gütenbach Lisa Wolber tritt alleine an

Die Bürgermeisterwahl findet am 17. Dezember statt, die Amtszeit beginnt am 1. März 2018. Die Gemeinde ist ein einziger Wahlbezirk. Wahlraum der Bürgersaal im Rathaus. Gewählt werden kann von 8 bis 18 Uhr.

Lisa Wolber lädt die Gütenbacher dreimal zu Gesprächsrunden ein: am Donnerstag, 23. November um 19 Uhr im Dorfcafé, am Freitag, 1. Dezember um 20 Uhr zur offiziellen Kandidatenvorstellung der Gemeinde in der Festhalle und am Dienstag, 12. Dezember um 20 Uhr im Landgasthof Bären.