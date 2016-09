Gütenbach. Am Sonntagnachmittag ist über einem Waldgebiet bei Gütenbach im Schwarzwald ein Leichthubschrauber abgestürzt. Ein Augenzeuge meldete den Absturz in einen Wald bei Hintertal gegen 14.40 Uhr. Polizei und die verständigten Rettungskräfte begannen mit der Suche nach der Absturzstelle. Dabei waren auch zwei Hubschrauber von Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Die Besatzung des Rettungshubschraubers fand die Absturzstelle gegen 15.20 Uhr. Dort trafen die Suchkräfte zunächst nur das Fluggerät, einen zweisitzigen Tragschrauber. Die Kabine war leer, der Pilot fehlte. Ob er in Begleitung flog, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Im Umfeld der Absturzstelle konnten zwischenzeitlich auch Bruchteile der Maschine gefunden werden. Die fieberhafte Suche nach der Besatzung ist zurzeit noch in vollem Gange. Die Kriminalpolizei wird die Flugunfallermittlungen übernehmen.