Gütenbach LED-Modulesenkenden Verbrauch

Gütenbach (kou). Durch den Einbau von LED-Modulen konnte erheblich eingespart werden. So sank der Stromverbrauch im Bereich Hauptstraße von 29 361 Kilowattstunden (kWh) im Jahr 2012 auf 11 719 kWh 2016. Beim Zähler Kreuzstraße sank der Verbrauch von 29 037 auf 10 944 kWh. Nur "Ob der Eck" gab es einen Anstieg von 993 auf 1201 kWh. Insgesamt erfolgte eine Reduzierung von 59 000 kWh (2012) auf 24 000 im vergangenen Jahr. Damit sanken auch die Kosten im gleichen Zeitraum von 13 000 auf 6000 Euro. Bürgermeister Rolf Breisacher gab bekannt, dass die neue Haushaltssatzung dem Landratsamt vorgelegt und die Gesetzmäßigkeit bestätigt wurde. Ferner sei die Ernennung Jürgen Röschs zum Ehrenkommandanten erfolgt, und ab 1. Februar wird Daniela Markon als Teilzeitkraft eingestellt. Auch Franziska Spath, die sich noch in interkommunaler Ausbildung befindet, wird in den Dienst übernommen.