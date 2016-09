Gütenbach Künstler Jochen Scherzinger beschreitet neue Wege

Hier ist auch die reale und geistige Heimat Jochen Scherzingers, der mit dem Schwarzwald auf seine individuelle Weise verbunden ist. Das Interessante dabei ist, dass Tradition in einer modernen Welt aufgeht. Ein Zeichen war auch die Freiluft-Installation mitten im Wald. Gesäumt war das "Edmunds Wegli" von Licht- und Klangeffekten, in dessen Zentrum zehn große Bildtafeln aufgestellt waren. Den Charakter eines Thing-Platzes oder eines Wald-Theaterrundes trug der fast mystische Ort, an dem sich einst ein Kohlenmeiler befunden haben soll. Wenige hundert Meter von seinem Heimathaus windet sich ein kleiner Pfad, den Scherzinger "Edmunds Wegli" taufte.

Namensgeber war sein Großvater, der tagtäglich den Weg nutzte, um zur Arbeit in der Schreinerei Schwer in Furtwangen zu gelangen. Hier im "Herzland" sollen Brauchtum, Zünfte, Handwerk und Tradition auf eine ganz eigene Weise zusammen wachsen.

Zusammen mit Tobias Raphael Ackermann wurden Fotografien auf alte Holztüren in einem speziellen Druckverfahren aufgetragen, um wie Gemälde zu erscheinen. Teils bestimmte die Holz- oder Glasstruktur das pittoreske Erscheinungsbild – eine künstlerische Dimension zwischen Realität und erdachter Hemisphäre. Den Zugang soll der Betrachter durch das Hinpilgern zur Kunststätte erreichen, wobei er sich auf der sportlichen Tour ertüchtigen kann. Lichteffekte und Musik im Spektrum von sakralen Werken bis hin zu getragenen sphärisch-populären Klängen sollen Emotionen wecken.